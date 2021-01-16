Москва, , 10:01 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал существующую в США выборную систему. Об этом сказано в статье бывшего президента России на сайте ТАСС.

Он отмечает, что прошедшие в США президентские выборы в очередной раз ярко подтвердили, что электоральная система Соединенных Штатов несовершенно и ее проблемы носят системный характер. Достоинства и недостатки избирательной системы США вполне можно было бы считать внутренним делом этой страны, если бы не тот факт, что переход власти в США от одной политической силы к другой оказывает самое заметное влияние на мировое экономическое развитие, а также на сложившиеся институты международного права и глобальную систему безопасности.

Медведев пишет, что практически всему миру становится «неудобно» работать с такой важной страной, как Соединенные Штаты Америки, так как она превращается в совершенно непредсказуемого партнера. Эта непредсказуемость на самом деле совершенно небезразлична другим государствам, а также региональным и военно-политическим объединениям. По всей видимости, политический истеблишмент в Вашингтоне это не очень хорошо понимает, а стоило бы, подчеркивает Медведев.

Сложилась ситуация, при которой американские же технологии, которые они использовали для «демократизации» других стран, бумерангом вернулись в сами США. Холодная гражданская война, которая идет в Соединенных Штатах, достигла своего апогея, считает Медведев.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с социальными сетями, которые находятся вне специального регулирования и работают на основе пользовательских соглашений. Эти социальные сети как бы находятся в американской юрисдикции, но пользуются ими по всему миру. И именно эти социальные сети развязали информационную войну без правил, причем войну против президента США.

Технологические корпорации из Силиконовой долины почувствовали вкус власти, начали манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений, пишет Медведев. Все это самая настоящая оголтелая цензура.