Москва, , 09:31 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что при новом президенте США Джо Байдене российско-американские отношения лучше не станут и Вашингтон продолжит свою последовательную линию, которая неизменно приводит к дальнейшему ухудшению отношений двух стран. Об этом Медведев заявил в своей статье, опубликованной на сайте ТАСС.

Медведев считает, что в ближайшие годы российско-американские отношения останутся «холодными». Вашингтон будет продолжать жесткую антироссийскую политику и при президенте Джо Байдене.

При этом Россия по-прежнему готова к восстановлению сотрудничества с США в самых разных областях. Только вот в США этого совершенно не хотят и Россия уже не ждет встречных шагов от новой американской администрации.

Напротив, с куда большей вероятностью можно прогнозировать дальнейшее ужесточение антироссийской политики со стороны США, пишет Медведев.

«Все последние годы траектория отношений Москвы и Вашингтона уверенно идет по нисходящей, кто бы ни находился во главе Белого дома», — сказано в статье заместителя председателя Совета безопасности России.

Конечно, у российского руководства были определенные надежды в 2016 году в связи с приходом к власти в США президента Дональда Трампа. Тогда казалось, что хуже чем при Бараке Обаме российско-американские отношения быть не могут. Оказалось, что могут. Трамп и его администрация планомерно усиливали системное давление на Россию со стороны США, санкционный режим постоянно ужесточался