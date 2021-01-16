Стокгольм, , 09:28 — REGNUM Высший административный суд Швеции отклонил апелляцию китайской компании Huawei, оспаривающей запрет правительства на участие в доступе к сетям 5G на территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Шведское управление связи и телекоммуникаций в ноябре 2020 года запретило китайской компании Huawei участвовать в аукционах по покупке частот пятого поколения мобильной связи. Это решение также предусматривает, что участвующие в аукционах на частоты 5G компании должны полностью отказаться от оборудования Huawei до 2025 года.

Китайская компания попыталась оспорить это решение в Апелляционном административном суде Швеции, однако суд оставил решение в силе. Высший административный суд Швеции также отклонил апелляцию Huawei, решение суда высшей инстанции является окончательным и не может быть обжаловано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре посол КНР в Швеции Гуй Цунъю заявил, что Китай может принять симметричные меры в отношении шведской телекоммуникационной компании Ericsson.

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