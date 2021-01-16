Брянск, , 09:09 — REGNUM В Брянской области 15 января, впервые в истории России, состоялись одновременные учебно-тренировочные полёты сразу шести стратегических военно-транспортных самолётов Ан-124−100 «Руслан». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Первые в этом году учения проводили экипажи Сещинского и Тверского авиационных полков. Их целью являлась отработка навыков молодых пилотов при одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений с военной техникой и штатным вооружением.

В ходе полётов, которые проводились под руководством командующего военно-транспортной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова, экипажи «Русланов» отрабатывали взлёт, посадку и полёты по маршруту.

Групповые полёты проходили в сложных метеоусловиях, на высотах более четырёх тысяч метров, при скоростях порядка 500 км/ч. Общая протяжённость учебного маршрута составила более 600 км.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-транспортные самолёты Ан-124−100 «Руслан» использовались при выполнении задач в зоне миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

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