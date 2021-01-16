Москва, , 08:54 — REGNUM Российская Федерация приложила максимум усилий для того, чтобы сохранить Договор по открытому небу (ДОН), после того, как о выходе из него объявили Соединенные Штаты Америки. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Представитель МИД России рассказала, что выход США из Договора по открытому небу сформировал тенденцию на разрушение этого международного договора, которая приобрела уже необратимый характер. Даже несмотря на это Россия предпринимала максимум усилий для того, чтобы договор сохранить. В частности, Москва пыталась добиться от других стран — участниц договора получить твердые гарантии того, что они не будут передавать полученные в рамках ДОН данные американской стороне.

Но никаких гарантий западные страны России давать не собирались. Они лишь уклонялись от ответов на четко поставленные российской стороной вопросы и затягивали время.

«Всё это выглядит как искусственное затягивание вопроса в ситуации, когда — по нашей информации из разных источников — Вашингтон в ходе контактов с европейскими союзниками требует от них взять обязательство делиться с американцами данными наблюдения за территорией России», — отметила Захарова.

То есть складывалась ситуация, когда Россия не может проводить наблюдательные полеты в воздушном пространстве США и американская сторона не может проводить разведывательные полеты в российском воздушном пространстве, однако союзники Вашингтона по военному блоку НАТО могут проводить полеты над Россией и собирать данные и эти данные будут передаваться в Вашингтон.

Конечно Россию такая ситуация не устраивает и выход Москвы из ДОН был неизбежен при неизменности курса США на разрушение договора.