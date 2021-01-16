Кишинёв, 16 января 2021, 08:59 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду завила, что если Кишинев и Москва согласуют визит молдавского лидера в Россию, то она совершит его. Об этом глава Молдавии рассказала 15 января в программе «Пятница с Анатолием Голя» на канале «RTR MOLDOVA».
Напомним, ранее Санду также выразила готовность совершить визит в Российскую Федерацию, заявив, что лидерам Молдавии и России есть что обсудить.
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