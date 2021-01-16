Вашингтон, , 07:51 — REGNUM Уверенность в том, что охрана кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена поддерживает должный уровень безопасности перед его инаугурацией выразил сам политик. Об этом он заявил 15 января в ходе выступления в городе Уилмингтон в штате Делавэр.

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Так, Байден ответил на соответствующий вопрос о возможных угрозах. Инаугурация намечена на 20 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила американскому генералу в отставке Расселу Оноре расследовать обстоятельства захвата Капитолия 6 января, чтобы избежать подобных проблем в ходе инаугурации Байдена.

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