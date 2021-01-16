Кишинёв, , 07:30 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду в ходе встречи с главой делегации Европейского Союза в Молдавии Петером Михалко обсудила с ним перспективы внешнеполитического сотрудничества, а также — вопросы внутренней политики. Об этом глава Молдавии сообщила 15 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я затронула как вопросы внутренней политики, так и перспективы внешней политики, в том числе в контексте моего официального визита в Брюссель на следующей неделе и обсуждений, которые я там проведу», — написала Санду, описывая приоритетные вопросы сотрудничества Молдавии с ЕС.

Молдавия и Европейский Союз по словам президента Молдавии намерены активизировать отношения для решительного ответа в среднесрочной и долгосрочной перспективе последствиям кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. А одним из приоритетов предстоящего визита Санду в Брюссель является обеспечение республики вакциной от коронавируса, а также медицинским оборудованием, необходимым для противодействия распространению пандемии.

«Я заверила посла Европейского Союза в том, что приоритет для Республики Молдова — оставаться последовательным и безопасным соседом ЕС — как в качестве политического и экономического партнера, так и в качестве члена Восточного партнерства. В результате мы приложим все усилия для реализации программы реформ и ассоциации с Европейским Союзом», — отметили в пресс-службе молдавского лидера.

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Напомним, ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявлял о том, что Молдавия готова применять для вакцинации населения от SARS-CoV-2 вакцину, разработанную российскими учеными.

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