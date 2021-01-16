Лима, , 07:12 — REGNUM Министр здравоохранения Перу Пилар Маццетти сообщила о готовности приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении перуанского ведомства на странице в Twitter.

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«Соглашение о конфиденциальности было подписано с Центром им. Гамалеи, и научные группы (России и Перу — ред.) встретились 14 января. Мы ждем ваших рекомендаций для переговоров о приобретении», — отметили в Минздраве Перу.

В соответствии с сообщением, вакцинация против COVID-19 в Перу начнётся в ближайшие недели. Власти страны уже определили первые 416 тыс. работников, которые будут вакцинированы в медицинских учреждениях. Всего на первом этапе будут вакцинированы чуть больше миллиона человек.

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