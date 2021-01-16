Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Похищение и, предположительно, убийство вице-президента США Майкла Пенса якобы планировали осуществить участники беспорядков 6 января в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении американского сенатора от Республиканской партии Бена Сасса, опубликованного на сайте политика.

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По его словам, доказательства того, что такие намерения были у некоторых протестующих, оказались в распоряжении следственных органов. Сенатор отметил, что лица, планировавшие осуществить это, не были пьяницами или хулиганами, а являлись террористами, посягнувшими на процесс передачи власти в США.

Ранее Сасс выступил с критиков в адрес действующего главы Белого дома Дональда Трампа за отказ признать результаты президентских выборов 3 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января и.о. прокурора округа Колумбия Майкл Шервин заявил, что правоохранительные органы США завели 98 уголовных дел в связи с беспорядками и захватом здания Конгресса страны.

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