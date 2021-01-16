Вашингтон, , 06:42 — REGNUM Возможность помилования своего бывшего помощника Стивена Бэннона рассматривает действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом 15 января сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Экс-советник президента был обвинен в мошенничестве и хищении средств. По сведениям источников, Трамп планирует объявить о помиловании ряда лиц в ближайшее время, однако может отложить это решение до 20 января, когда он должен будет сложить свои полномочия из-за инаугурации кандидата на президентский пост, демократа Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп уже помиловал нескольких своих соратников. Среди них: экс-советник главы государства по нацбезопасности Майкл Флинн, бывший глава предвыборного президентского штаба Пол Манафорт и экс-помощник президента Роджер Стоун.

Кроме того, ранее СМИ распространили информацию о том, что Трамп рассматривал возможность досрочного помилования себя, своих детей, а также ряда лиц из его окружения.

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