Нью-Йорк, США, , 06:14 — REGNUM Эксперты Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС) определили самые популярные страны для мигрантов в 2020 году, включив Россию на четвёртое место в списке. Об этом говорится в докладе организации.

В документе говорится, что в России проживает 12 млн мигрантов.

«США остаются главным направлением для международных мигрантов, в 2020 году там насчитывается 51 млн мигрантов, что составляет 18% от общего их числа в мире», — отметили эксперты.

За Соединёнными Штатами следуют Германия и Саудовская Аравия, а на пятом месте — Великобритания с 9 млн мигрантов.

Ранее в МВД России сообщали, что за 2020 год число иностранцев, принятых в российское гражданство, выросло более чем на 30% по сравнению с 2019 годом.

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