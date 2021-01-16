Москва, , 06:08 — REGNUM США больше других стран жалеют о решении РФ выйти из Договора по открытому небу, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом 15 января сенатор написал на своей странице в Twitter.

По его мнению, вышедший ранее из соглашения Вашингтон надеялся пользоваться обязательствами России, которая продолжала бы соблюдать положения этого документа.

«Германия выразила сожаление по поводу выхода России из Договора по открытому небу. Но, полагаю, более всего сожалеют в Вашингтоне, где, возможно, надеялись, что Россия останется в договоре, а США будут и впредь пользоваться им, получая нужную информацию от союзников. Не вышло», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своем сожалении по поводу решения РФ выйти из ДОН объявило министерство иностранных дел Франции. США вышли из Договора по открытому небу 22 ноября 2020 года.

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