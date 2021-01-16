Вашингтон, , 06:04 — REGNUM Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подал в отставку из-за беспорядков 6 января, в ходе которых сторонники президента США Дональда Трампа захватили здание Конгресса. Об этом 15 января сообщает телеканал CNN.

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В эфире телеканала были приведены слова Азара о том, что произошедшие в Вашингтоне беспорядки стали «атакой на демократическую систему» страны и угрожают «запятнать достижения» администрации Трампа.

Напомним, что 11 января ушёл в отставку исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф, который также связал этот шаг с «недавними событиями» в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, советница действующего президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс сложила с себя полномочия из-за разногласий с американским лидером.

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