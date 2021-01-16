Штат Нью-Йорк, США, , 06:02 — REGNUM Штаб-квартира Национальной стрелковой ассоциации США переедет из штата Нью-Йорк в Техас после завершения реструктуризации, сообщили 15 января в пресс-службе организации.

«План можно охарактеризовать просто: мы бросаем Нью-Йорк и строим планы перерегистрировать NRA в Техасе», — говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация является крупнейшим в стране лоббистом свободного ношения оружия. Своё бегство из Нью-Йорка руководство объяснило «токсичной средой» штата, которая якобы не позволяет гражданам в полной мере реализовать своё право на ношение оружие.

Ранее агентство Reuters сообщало, что ассоциация погрязла в судебных тяжбах с властями Нью-Йорка. Так, августе генеральный прокурор штата Летиция Джеймс подала на ассоциацию в суд из-за нарушений законов штата о некоммерческих организациях. Она обвинила руководство в присвоении миллионов долларов, которые поступали в качестве пожертвований.

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