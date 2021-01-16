Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Семья действующего президента США Дональда Трампа должна покинуть Белый дом в течение недели. 15 января члены семьи Трампа вывезли часть вещей, передает 16 января Newsweek.

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Избранный президент Джо Байден должен дать присягу 20 января. Байден, первая леди Джилл Байден и двое их немецких овчарок въедут в Белый дом сразу после инаугурации.

Это положит конец четырем годам пребывания в Белом доме уходящего президента Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.