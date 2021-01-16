Бразилиа, , 05:19 — REGNUM Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) 15 января получило запрос на одобрение для экстренного использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба бразильской фармакологической компании Uniao Quimic, партнёра Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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«Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Как стало известно 12 января, в Бразилию будет поставлено 150 млн доз российской вакцины «Спутник V».

К настоящему моменту в стране подтверждено 8 393 492 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли 208 246 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что первый этап получения разрешения на применение российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» на территории ЕС запланирован на 19 января.

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