Вашингтон, , 04:59 — REGNUM США под угрозой введения санкций запретили передачу Ирану 15 видов металлов, используемых в «угрожающих мировой безопасности» программах. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространённом 15 января.

По его словам, «ядерная, ракетно-баллистическая и военная программы Ирана продолжают представлять угрозу» для мировой безопасности, для противодействия которым «я расширяю охват санкций Госдепартамента, связанных с металлами и Ираном».

«Сегодня Госдепартамент определил 15 конкретных материалов, которые используются в иранской ядерной, ракетной и военной программах. Те, кто сознательно передаёт такие материалы Ирану, теперь будут подвергнуты санкциям», — говорится в заявлении.

Напомним, накануне Госдеп США объявил о введении санкций против иранских организаций, которых обвинил в причастности к «поставке, продаже, транспортировке, напрямую или косвенно, в или из Ирана, или для использования в Иране или в интересах Ирана, оружия или связанных с ним материалов, включая запасные части».

Как сообщало ИА REGNUM, США ввели санкции против трёх компаний Ирана, связанных с военно-промышленным комплексом.

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