Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Поручение американскому генералу в отставке Расселу Оноре расследовать обстоятельства захвата Капитолия 6 января дала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом она сообщила 15 января в ходе пресс-конференции.

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По словам политика, необходимо изучить инфраструктуру здания с целью предотвращения возможных проблем при инаугурации президента 20 января. Оноре будет руководить расследованием случившегося, а также возглавит контроль и координацию между службами, осуществляющими безопасность.

В 2005 году генерал был главой межведомственной рабочей группы по ликвидации последствий урагана «Катрина».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что американские власти решили нарастить с 20 тысяч до 25 тысяч количество бойцов Нацгвардии для обеспечения безопасности в ходе проведения 20 января в Вашингтоне инаугурации кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена.

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