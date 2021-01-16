Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Действия России в военной сфере достойны профессионального уважения, заявил 15 января исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер. Его слова приводят в пресс-службе оборонного ведомства США.

«Русские. Я испытываю профессиональное уважение к тому, как они действуют. Думаю, они очень хорошо сыграли, имея плохие карты на руках», — сказал он, сопоставляя достижения в военной сфере с экономическим потенциалом.

Миллер добавил, что с военной точки точки зрения «в России всё хорошо», и что русские умело используют концепции нерегулярных боевых действий и информацию. И. о. шефа Пентагона подчеркнул также, что США «должны избавиться от мышления времен холодной войны».

Напомним, президент США Дональд Трамп назначил Кристофера Миллера на должность министра обороны в ноябре 2020 года. До него этот пост занимал Марк Эспер, который не раз говорил о стремлении России подорвать могущество США в военной сфере.

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