Париж, , 03:41 — REGNUM Сожаление о решении России выйти из Договора по открытому небу (ДОН) выражают власти Франции, 16 января сообщает пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

В МИД республики отметили, что после подобного шага со стороны США «существенно нарушился баланс интересов стран-участниц, достигнутый при заключении этого соглашения». В министерстве также назвали ДОН «столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями», который поддерживает мир и безопасность на европейском континенте.

Власти Фракции надеются, что Россия откажется от этого решения, которое якобы подрывает сам договор, а также шаги по развитию взаимного доверия и укреплению безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сожаление о выходе РФ из Договора по открытому небу выразил МИД Германии.

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