Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Многие американские звезды приглашены на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет 20 января. Об этом 16 января сообщает Fox News.

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Комитет по инаугурации США анонсировал 15 января, что одни из самых известный американских певцов будут участвовать в церемонии принятия присяги Байдена.

Среди приглашенных: Дженнифер Лопес, Леди Гага, Джон Ледженд, Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови и Том Хэнкс.

Звезды должны собраться и выступить в Вашингтоне 20 января.