Рабат, , 03:31 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу 15 января вручили высшую государственную награду Марокко за вклад в нормализацию отношений королевства с Израилем — Орден Мухаммеда. Об этом сообщает информационный портал Le Desk.

Орден, которым награждаются только главы государства, вручила Трампу посол Марокко в США принцесса Лалла Джумала Аляуи. Церемония, на которую прессу не допустили, прошла в Овальном кабинете Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2020 года Трамп объявил о том, что Израиль и Марокко договорились об установлении полноценных дипломатических отношений.

О готовности Марокко немедленно установить «полные дипломатические, мирные и дружественные отношения» с Израилем говорится в Совместной декларации, под которой 22 декабря свои подписи в Рабате поставили премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи, глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат, а также старший советник и зять президента США Джаред Кушнер.

Читайте ранее в этом сюжете: Марокко и Израиль договорились восстановить мирные отношения