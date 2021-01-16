Тегеран, , 08:23 — REGNUM 15 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил сожаление по поводу многочисленных бесчеловечных мер президента США Дональда Трампа и других американских чиновников, заявив, что действия вашингтонского режима демонстрируют полное презрение к миру. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Ущерба, который режим Трампа нанес человечеству, видимо, недостаточно в последние позорные дни правления, а подстрекательская ложь Помпео против Ирана демонстрирует полное презрение к миру», — написал Зариф в своем твиттере.

«Планете будет лучше без них», — отметил глава МИД Ирана, говоря об уходящей администрации США.

Ранее на этой неделе США ввели санкции против йеменского движения «Ансарулла» и некоторых его ключевых должностных лиц в продолжение политического курса уходящего режима в отношении других стран.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что акция против йеменского движения вступит в силу 19 января — за день до инаугурации избранного президента Джо Байдена, помощники которого надеялись дать новый толчок к прекращению разрушительной шестилетней войны в Йемене.