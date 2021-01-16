Тегеран, , 09:40 — REGNUM 15 января спикер Сирийской народной ассамблеи Хаммуда Саббаг наличие глубоко укоренившихся отношений, которые связывают Сирию и Иран, высоко оценив поддержку, оказываемую Исламской Республикой во всех областях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Об этом он заявил на встрече с послом Ирана в Дамаске Джавадом Туркабади. Высокопоставленный сирийский чиновник выразил признательность за полученное им приглашение принять участие в семинаре, который иранский парламент проведет 18 января в рамках поддержки и солидарности с палестинским народом.

Он подчеркнул, что Сирия будет продолжать оказывать поддержку палестинскому народу до тех пор, пока он не восстановит все свои законные права.

В свою очередь посол Ирана подтвердил принципиальную и твердую позицию своей страны в поддержку Сирии, ее суверенитета и территориальной целостности.

Сообщается, что на встрече также присутствовал ряд сирийских парламентских чиновников и политических деятелей.