Тегеран, , 08:44 — REGNUM 15 января представители Исламской Республики Иран (ИРИ) и Китайской Народной Республики (КНР) подчеркнули важность борьбы с односторонним подходом и экономическим терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с китайским посланником в Исламской Республике Иран Чан Хуа в Тегеране специальный помощник спикера парламента Ирана по международным делам Хосейн Ами-Абдоллахиан подчеркнул важность противодействия односторонним санкциям и экономическому терроризму, представляющему огромную угрозу для азиатского региона.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным вопросам, включая расширение двусторонних парламентских связей, а также последние события как в регионе, так и в мире.

Стороны подчеркнули необходимость развития всесторонних межпарламентских отношений, сотрудничества парламентских групп дружбы и обмена опытом специализированных комиссий, а также противодействия односторонним подходам стран и экономическому терроризму.