Тегеран, , 08:51 — REGNUM В последние дни своего пребывания у власти администрация президента США Дональда Трампа ввела новые санкции в отношении иранских организаций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 января.

Власти США объявили о новых санкциях в отношении иранской организации морской промышленности, организации аэрокосмической промышленности и иранской организации авиационной промышленности.

Госсекретарь Майк Помпео сделал это заявление, отметив, что санкционированные организации играют определенную роль в производстве опасной военной техники для вооруженных сил Ирана и Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

Он подчеркнул, что каждая из этих организаций производила «смертоносную военную технику, включая ударные катера, ракеты и боевые беспилотники».

Сообщается, что новые санкции вступят в силу всего за пять дней до того, как администрация Трампа передаст власть избранному президенту Джо Байдену.