Тегеран, , 09:21 — REGNUM 15 января советник спикера иранского парламента по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиан назвал саудовские власти «бульдозером израильского режима», заявив, что Саудовская Аравия следует планам Израиля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он отметил: «Эр-Рияду лучше доверять Исламской Республике Иран, которая играет свою роль в содействии региональной стабильности и глобальной безопасности».

Старший помощник спикера иранского парламента указал на недавние высказывания министра иностранных дел Саудовской Аравии и обвинения в адрес Исламской Республики Иран, подчеркнув: «Эр-Рияд должен прекратить войну против угнетенного народа Йемена и убийства йеменских женщин и детей».

«Явная и скрытая поддержка террористов и терроризма в регионе со стороны Саудовской Аравии была четко продемонстрирована в течение многих лет», — сказал Амир Абдоллахиан.

Он также призвал Эр-Рияд к конструктивному подходу и дружбе с соседями и странами региона, подчеркнув, что саудовским лидерам лучше приостановить политику ведения войн и эскалации терроризма.