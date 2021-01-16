Вашингтон, , 02:19 — REGNUM Охраной инаугурации кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена будут заниматься примерно 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии страны, которых перебросят в Вашингтон. Об этом сообщается 15 января в заявлении командующего этим родом войск генерала армии Дэниела Хокансона, опубликованном на сайте Нацгвардии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

Бойцы будут помогать сотрудникам Секретной службы государства. Ранее планировалось, что осуществлять безопасность на церемонии будут 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января разведка США предупредила, что опасность для инаугурации Джо Байдена могут представлять радикально настроенные вооруженные группы и расисты-экстремисты.

Читайте ранее в этом сюжете: Разведка США выявила угрозы инаугурации Байдена