Тегеран, , 10:19 — REGNUM 15 января глава внешнеполитического Стратегического совета Ирана Камаль Харрази заявил, что если США вернутся к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) без снятия санкций, которые страна ввела против Ирана, то Вашингтон тогда прибегнет к «стратегии вымогательства». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Харрази подчеркнул, что возможное возвращение США к иранской ядерной сделке должно произойти после того, как все санкции, введенные против Ирана, будут сняты.

«Если США решат вернуться к СВПД без снятия санкций, это будет равносильно вымогательству, потому что США выдвинут новую просьбу об отмене какого-либо запрета», — сказал Харрази.

Он отметил, что США должны отменить все санкции, которые были введены в виде исполнительных указов американского президента, будь то санкции, связанные с ядерным оружием, или те, что были наложены «под ярлыками терроризма и прав человека».