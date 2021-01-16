Тегеран, , 11:18 — REGNUM 15 января глава Отдела интересов Ирана в Египте обвинил спикера арабского парламента Аделя аль-Асуми в его антииранской пропаганде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ранее Аль-Асуми в интервью спутниковой телевизионной сети «Седай Аль-Балад» выдвинул ряд необоснованных высказываний в адрес Ирана.

Глава секции интересов в Египте Насер Канаани ответил на обвинения Аль-Асуми. Он отметил, что арабский спикер начал свою пропаганду против Ирана с первых дней своего пребывания на данном посту, подчеркнув:

«Вы не станете великими и уважаемыми, развернув пропаганду против Ирана».

Глава Отдела интересов Ирана в Египте заявил, что Иран никогда не стыдился своей полной поддержки движения сопротивления в Сирии, Ливане, Палестине, Ираке и Йемене против США и израильского режима, а также борьбы с терроризмом в регионе, сообщив:

«Мы представили многих мучеников, включая генерал-лейтенанта Сулеймани, который был великим героем народов и многих стран мира».

Глава Отдела интересов Ирана в Египте также отметил: «Обвинения против страны никак не помогают положению тех, кто был пособником террористов, потому что сегодня масштабы терроризма, его вдохновители и спонсоры известны всему миру».