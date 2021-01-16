Тегеран, , 08:30 — REGNUM 14 января посол Ирана в Сане Хасан Ирлу встретился с представителями группировок палестинского движения, проживающих в Йемене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 января.

Посол Ирана в Йемене на встрече подчеркнул необходимость продолжения поддержки палестинского движения против нормализации отношений с действующим режимом Израиля. На переговорах присутствовали Ахмед Берке (заместитель главы движения исламского джихада в Палестине), Умар Ганам Абу Шомале (представитель Народного Фронта Освобождения Палестины) и Халид Халифа из Демократического фронта.

Ирлу также подчеркнул, что вариант Исламского альянса будет противостоять нормализации отношений с сионистским режимом, при этом некоторые страны ускоряют данный процесс.

Он отметил, что израильский режим, который нападает на палестинский народ, теперь нападает на йеменскую нацию, что создаёт всё растущие проблемы в этих странах.

Представители групп палестинского движения, проживающих также в Йемене, со своей стороны высоко оценили роль Исламской Республики Иран в поддержке палестинского народа и позицию государства в поддержке палестинцев при любых обстоятельствах и развитии событий.