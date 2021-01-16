Вашингтон, , 09:20 — REGNUM По прошествии недели после протрамповских митингов в столице США Вашингтоне и за несколько дней он инаугурации избранного президента Джо Байдена, территория Капитолия находится под строгой охраной. Об этом 15 января сообщило CNN.

В Вашингтоне повсюду находятся солдаты Национальной гвардии США, даже в задании Конгресса; новые изгороди блокируют территорию по всему периметру.

Начальник Департамента столичной полиции Вашингтона Роберт Конти заявил, что можно ожидать прибытия более 20 тысяч офицеров гвардии. Конти уточнил, что финальные цифры будут утверждены секретной службой США.

Напомни, что 6 января в Вашингтоне произошел вооруженный митинг, и в здание Конгресса ворвалась толпа.