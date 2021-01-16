Берн, , 00:21 — REGNUM Урегулировать возникшие разногласия между участниками Договора по открытому небу призвал 15 января официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (ФДИД) Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.

Представитель Швейцарии прокомментировал решение России выйти из договора, отметив, что в Женеве «приняли к сведению опубликованное заявление МИД России».

«ФДИД призывает стороны Договора по открытому небу активно трудиться в рамках договора над решением возможных спорных вопросов, чтобы сохранить этот инструмент», — сказал Эльчингер журналистам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу из договора. В МИД РФ объяснили, что поддерживали соглашение, пока в этом был смысл: после выхода из соглашения США ситуация изменилась, участие в договоре стало угрожать интересам РФ.

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