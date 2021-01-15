Тегеран, , 23:16 — REGNUM Признание «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) террористической организацией и обвинения в адрес Ирана — это демонстрация полного презрения американских властей к миру, написал 15 января иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Хуситы (cc0)

Глава иранской дипломатии заявил, что президент США Дональд Трамп на своём посту нанёс человечеству большой ущерб. И даже теперь, в «свои последние бесславные дни» он продолжает делать зло.

Также он упомянул об американском госсекретаре Майке Помпео, который запятнал себя ложью в отношении Ирана. Мир станет лучше, когда оба эти деятеля уйдут со сцены, подытожил Зариф.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, и Россия, и ООН осудили планы США объявить йеменских хуситов террористами. Что касается лжи в отношении Ирана, о которой говорит Зариф, Помпео обвинил иранские власти в сообщничестве с террористами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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