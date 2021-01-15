Луганск, 15 января 2021, 22:58 — REGNUM Военнослужащий Народной милиции ЛНР, отправившийся обследовать прилегающие территории в сложных погодных условиях на линии соприкосновения, не вернулся на место несения службы, сообщили 15 января в ведомстве.
Военное ведомство республики выдвинуло версию о том, что военнослужащий мог потерять ориентиры из-за плохой видимости. Ведутся поисковые мероприятия. Инцидент произошёл на Дебальцевском направлении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на линии соприкосновения в Донбассе действует режим дополнительных мер контроля соблюдения режима прекращения огня, который регулярно нарушается украинской стороной.
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