Рамалла , , 22:17 — REGNUM Выборы президента Палестины и депутатов Палестинского национального совета состоятся в мае и в июле 2021 года, сообщает 16 января WAFA.

Даты назначил президент Палестины Махмуд Аббас: 22 мая пройдёт голосование в Палестинский законодательный совет (парламент), 31 июля граждане выберут президента.

После этого в стране начнётся формирование Национального совета Палестины — высшего органа Организации освобождения Палестины, состоящего из 740 человек. Этот процесс должен закончиться к 31 августа 2021.

Напомним, последний раз выборы в Палестине проходили в 2006 году, и это при том, что Палестинский национальный совет избирается на четыре года. Мандат депутатов неоднократно продлевался.

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