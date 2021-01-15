Барселона, Испания, , 21:50 — REGNUM О переносе даты парламентских выборов в Каталонии с 14 февраля на 30 мая 2021 г. публично объявил и. о. главы правительства испанского региона Пере Арагонес.

Перенос связан с пандемией коронавируса, и власти Каталонии, как отмечает Арагонес, предпочли отложить процедуру выборов — лишь бы смогло проголосовать как можно больше избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Каталонии понадобились после того, как Кима Торру лишили статуса главы правительства по решению испанского Верховного суда.

Вердикт был вынесен 28 сентября 2021 г., на место Торру временно назначили Арагонеса, но Каталония юридически осталась без премьер-министра. Парламент решил, что нужны новые выборы.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в парламент Каталонии состоятся 14 февраля 2021 года