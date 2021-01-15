Киев, 15 января 2021, 21:36 — REGNUM На Украине может начаться суд над депутатом Госдумы, лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским. Соответствующая информация опубликована 15 января на официальном сайте Шевченковского районного суда Киева.
Российского политика подозревают в «финансировании терроризма». Подготовительное заседание суда запланировано на 19 января 2021 года.
Напомним, ранее Жириновский предложил «вытащить с Украины и посадить на длительный срок» бывшего украинского чиновника Романа Бессмертного, который предлагал захватить Крым.
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