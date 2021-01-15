Кампала, , 21:33 — REGNUM По предварительным данным, побеждает на президентских выборах в Уганде действующий глава государства Йовери Кагута Мусевени, сообщает 15 января Reuters.

К текущему моменту обработано 49,1% бюллетеней: 62,7% набрал Мусевени и только 29,3% — оппозиционный кандидат, музыкант Боби Вайн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Уганде состоялись 14 января 2021 г. Кроме вышеуказанных лиц на кресло президента претендовали ещё девять человек. Итоги голосования ожидаются завтра, 16 января.

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