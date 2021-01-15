Сургут, Югра, , 21:21 — REGNUM Глава Общественной палаты Югры Ирина Максимова выразила опасения, что основная часть кандидатов на пост главы Сургута не отдаёт себе отчёта в том, за какую должность они борются. Об этом она сообщила «Новостям Югры».

Напомним, на пост главы экономической столицы Югры претендует 61 человек. Явных фаворитов, которые устраивали одновременно и горожан и правительственные круги автономного округа, по мнению многих экспертов, не наблюдается. А выборы градоначальника состоятся уже совсем скоро — 18 января 2021 года.

Ирина Максимова отметила, что такую конкуренцию на пост мэра Сургута можно расценивать, как реализацию на практике демократических процессов. Однако «основная часть кандидатов не отдает себе отчёта в том, за какую должность они борются», подчеркнула она.

Глава самого крупного города нефтяного края по мнению Ирины Максимовой должен иметь опыт и навыки руководящей работы, управления людьми.

«Речь идёт о руководстве городом с численностью населения почти 500 тысяч человек. Это скорее работа не в политической, а в хозяйственной сфере. Для такой роли лучше всего подходят люди с опытом работы в руководстве предприятием, определенной отраслью», — отметила руководитель Общественной палатой ХМАО.

Бывший глава Сургута, ныне депутат Госдумы РФ Александр Сидоров был более жёстким в оценках претендентов на пост градоначальника.

«Изучил списки и, прямо сказать, реальных кандидатов в нем попросту нет. Сложно говорить о том, кого можно было бы всерьез рассматривать на пост главы Сургута. Это не та позиция, на которую можно претендовать, что называется, по объявлению. Нужно иметь определенную подготовку, навыки, должную практику. Я удивляюсь оптимизму этих людей, которые подали заявки на конкурс», — прокомментировал «Новостям Югры» ситуацию с выборами главы Сургута экс-мэр города.

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