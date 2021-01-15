Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Американские санкции «за Гонконг» введены в отношении четверых китайских граждан, сообщает 15 января Управление по контролю за иностранными активами США

Американский минфин уточнил, что в общей сложности из-за действий китайских властей в отношении Гонконга наказаны шесть физических лиц, в том числе четверо — с китайским гражданством.

Санкции, как указано, введены в отношении заместителя комиссара гонконгской полиции Фредерика Чоя. В США активы всех подсанкционных лиц будут заморожены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон поддерживает сепаратистские поползновения оппозиционных активистов Гонконга. Белый дом объявляет, что намерен и дальше оказывать давление на Пекин (который борется с гонконгским сепаратизмом).

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