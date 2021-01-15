Приштина, , 22:12 — REGNUM Премьер-министр в отставке Косово Авдулла Хоти 15 января сообщил о принятии пакета помощи в рамках программы по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, на сумму 222 миллиона евро.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, средства будут распределены между бюджетами муниципалитетов, министерств образования и здравоохранения, а также будут напрямую переводиться семьям и предприятиям.

Целью данного пакета является увеличение размеров социальной помощи вдвое и повышение пенсий.

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Напомним, 21 декабря Конституционный суд Косово признал правительство Авдуллы Хоти незаконным и постановил о проведении досрочных парламентских выборов, которые пройдут уже 14 февраля.

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