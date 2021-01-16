Приштина, , 11:04 — REGNUM Кандидат на пост премьер-министра из рядов «Демократической лиги Косово» (ЛДК) и премьер-министр в отставке Авдулла Хоти 15 января на встрече с представителями партии в Подуево раскритиковал своих политических оппонентов — бывшую соратницу по партии и.о. президента Косово Вьосу Османи и бывшего премьер-министра Косово и лидера оппозиции Альбина Курти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хоти обвинил своего предшественника на посту премьер-министра Курти в том, что он «привел страну на грань катастрофы и превратил Косово в Северную Корею, подверженную суровым международным санкциям». Политик отметил, что Курти при этом испортил отношения и с Тираной.

По словам Хоти, на досрочных выборах 14 февраля «Демократическая лига Косово «будет соревноваться не только с политическими противниками, но и с врагами косовского государства, под которыми подразумеваются Курти и Вьосой Османи.

14 января Курти и Османи официально заявили о намерении выставить единый список кандидатов на выборах.