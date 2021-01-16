Приштина, , 11:09 — REGNUM Глава миссии Европейского союза в Косово Томаш Шуньог 15 января сообщил о запуске трех проектов по предоставлению помощи группам населения Косово, оказавшимся наиболее уязвимым в период пандемии. Общая стоимость проекта — 11,8 миллиона евро.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, проекты предусматривают предоставление неотложной помощи уязвимым группам населения, в особенности женщинам и детям, укрепление системы социальной защиты и меры по восстановлению экономики Косово.

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Так, предусмотрено покрытие базовых расходов для 8 тысяч семей, проживающих в бедности, в том числе принадлежащих к этническим меньшинствам (цыгане) и официально не зарегистрированным. Всего же бенефициарами проектов станут 200 тысяч человек. Реализация проектов завершится в 2023 году.

Шуньог подчеркнул, что целью данных проектов является повышение сплочения и установление солидарности.

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