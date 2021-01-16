Приштина, , 12:22 — REGNUM В косовской Великой Круше 15 января прошли мероприятия, посвященные официальному Дню сербского геноцида против албанского народа. Визиты к мемориалу памяти погибших в годы Косовской войны нанесли албанские политики, которые произнесли пламенные речи с призывом привлечь к ответственности организаторов геноцида — то есть сербское руководство и военнослужащих.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, память павших почтили лидеры косовской оппозиции глава «Движения за самоопределение» Альбин Курти и и.о. президента Косово Вьоса Османи, которые заявили, что у Сербии был план по уничтожению албанцев.

Ряд политиков, в особенности из рядом Демократической лиги Косово, назвали несправедливым и парадоксальным тот факт, что «освободители Косово» находятся в тюрьме в Гааге, ожидая суда, пока «сербские преступники» разгуливают на свободе. Речь идет о бывшем президенте Косово Хашиме Тачи, бывшем лидере Демократической партии Косово Кадри Весели, бывшем спикере парламента Косово Якупе Красничи и представителе «Движения за самоопределение» и одном из основателей Армии освобождения Косово (УЧК) Реджепе Селими, обвиняемом в попытке захвата власти и убийствах мирных жителей.

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