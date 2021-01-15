Киев, , 21:05 — REGNUM Государственный телеканал «UA: Перший» покажет в прямом эфире церемонию инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщило посольство США на Украине 16 января на своей странице в социальной сети Twitter.

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Трансляция состоится 20 января в 18:15 по местному времени.

«Вместе с приглашёнными экспертами мы обсудим избирательную систему США, церемонию инаугурации и посмотрим на этот процесс с Украины», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина является колонией, а 30-летняя история её независимости является блефом.

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