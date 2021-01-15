Киев, 15 января 2021, 21:05 — REGNUM Государственный телеканал «UA: Перший» покажет в прямом эфире церемонию инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщило посольство США на Украине 16 января на своей странице в социальной сети Twitter.
Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»
Трансляция состоится 20 января в 18:15 по местному времени.
Напомним, ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина является колонией, а 30-летняя история её независимости является блефом.
Читайте также: Депутат Рады об истории независимости Украины: «Это блеф»
Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Украины: Киев не ощущает напряженности в отношениях с Вашингтоном