Приштина, , 02:20 — REGNUM Вступивший в преддверии выборов 14 февраля в ряды Демократической партии Косово бизнесмен Рамиз Кельменди заявил, что из всех партий только оппозиционное «Движение за самоопределение» Альбина Курти не выразило заинтересованности в привлечении его в ряды своих сторонников.

Как сообщает албанское новостное агентство Klan Kosova, политик объяснил это различиями в воззрениях.

Рамиз Кельменди «Мои воззрения на экономическое развитие исключительно отличаются от их. Потому что политика «Самоопределения» — это политика, а я в 81 году воевал и выходил на демонстрации ради свержения тогдашней коммунистической системы и я знаком с коммунистической политикой и не могу присоединиться к ней, ведь в 81-м году я публично вышел, чтобы протестовать против нее, я поставил под угрозу свою жизнь и семью и все против коммунизма».

По мнению Кельменди, «Движение за самоопределение» в своей работе руководствуется коммунистическими принципами.

Рамиз Кельменди «Это не я говорю, но их левая политика и нередко публичные высказывания, они движутся в направлении криптокоммунизма».

Напомним, 14 февраля в Косово состоятся досрочные парламентские выборы и лидер «Самоопределения» Альбин Курти является одним из самых вероятных кандидатов на победу.

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