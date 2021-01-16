Приштина, 16 января 2021, 02:20 — REGNUM Вступивший в преддверии выборов 14 февраля в ряды Демократической партии Косово бизнесмен Рамиз Кельменди заявил, что из всех партий только оппозиционное «Движение за самоопределение» Альбина Курти не выразило заинтересованности в привлечении его в ряды своих сторонников.
Как сообщает албанское новостное агентство Klan Kosova, политик объяснил это различиями в воззрениях.
По мнению Кельменди, «Движение за самоопределение» в своей работе руководствуется коммунистическими принципами.
Напомним, 14 февраля в Косово состоятся досрочные парламентские выборы и лидер «Самоопределения» Альбин Курти является одним из самых вероятных кандидатов на победу.
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