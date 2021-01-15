Киев, , 21:03 — REGNUM Семья бывшего президента Украины Петра Порошенко хранит $49 млн и 401 млн гривен наличными. Об этом стало известно из декларации, поданной супругой политика Мариной Порошенко, сообщил 15 января новостной Telegram-канал Klymenko Time.

Марине Порошенко пришлось подать декларацию, поскольку она является депутатом Киевсовета.

По оценке журналистов, такое количество денег может весить более тонны.

«Мы бы даже рискнули предположить, что где-то там, у Петра Алексеевича есть и бассейн-сейф, в котором он плавает в этих деньгах, как Скрудж Макдак (персонаж мультфильма «Утиные истории» — ИА REGNUM)», — иронизируют сотрудники Klymenko Time.

Напомним, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон назвал Порошенко «хитрым, изворотливым и жадным» человеком, который многое сделал для того, чтобы разорвать Украину на части.

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