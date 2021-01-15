Киев, 15 января 2021, 21:03 — REGNUM Семья бывшего президента Украины Петра Порошенко хранит $49 млн и 401 млн гривен наличными. Об этом стало известно из декларации, поданной супругой политика Мариной Порошенко, сообщил 15 января новостной Telegram-канал Klymenko Time.
Марине Порошенко пришлось подать декларацию, поскольку она является депутатом Киевсовета.
По оценке журналистов, такое количество денег может весить более тонны.
Напомним, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон назвал Порошенко «хитрым, изворотливым и жадным» человеком, который многое сделал для того, чтобы разорвать Украину на части.
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