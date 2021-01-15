Вашингтон, , 20:44 — REGNUM Санкции против трёх компаний Ирана, связанных с военно-промышленным комплексом, введены Соединёнными Штатами 15 сентября, сообщает Госдеп.

Упоминаются Организация судовой промышленности, Организация аэрокосмической промышленности и Организация авиационной промышленности.

Претензии со стороны США к этим иранским организациям заключаются в том, что компании причастны к «поставке, продаже, транспортировке, напрямую или косвенно, в или из Ирана, или для использования в Иране или в интересах Ирана, оружия или связанных с ним материалов, включая запасные части».

Поскольку Иран в США называют страной — спонсором терроризма, то деятельность вышеуказанных организаций квалифицируется как создающая «постоянную угрозу региональной и международной безопасности».

Комментируя эту информацию, американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что «каждая из этих организаций производит смертоносное военное оборудование для иранских военных, в том числе для Корпуса стражей Исламской революции».

Напомним, Организация авиационной промышленности Ирана — госкорпорация, ответственная за гражданскую и военную сферы. Она производит самолёты и аэрокосмическую продукцию. Остальные две организации находятся в подчинении иранского минобороны.

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